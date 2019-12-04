В Ружанах приземлилось отправленное в августе из Германии на гелиевом шарике письмо, оно пролетело почти 1400 километров!
Необычную корреспонденцию на днях получила жительница Ружан, сообщил местный ресурс «Раённыя буднi». Во дворе дома женщина обнаружила «бумажку», привязанную к сдутому шарику, думала мусор, едва не выбросила, а как присмотрелась – да это письмо!
Инна Жиевская, получательница «воздушной почты», сразу подумала, что это какой-то розыгрыш, но увидев, что надпись на открытке на немецком языке – сделала фото и переслала его дочери.
– Дочка и перевела, что письмо – своеобразная открытка-приветствие от немецких молодоженов Лизы и Енса. Они сыграли свадьбу 10 августа этого года и в день бракосочетания запустили в небо шарик с открыткой, на которой написали, чтобы получатель связался с ними. Вот у них есть такая традиция, а муж убедил – если просят, надо ответить, – рассказала горожанка.
Открытка пролетела на гелиевом шарике около 1400 километров. Фото: budni.by.
Вместе с супругом и интернет-переводчиком женщина написала ответное письмо немецким молодоженам и отправила его почтой. Для быстрой связи указали е-мейл и вскоре завязалась переписка. Енс и Лиза, которые живут рядом с Мюнхеном, были удивлены, что шарик улетел в Беларусь и пролетел около 1400 километров.
Забавно, что Германия для семьи Жиевских – это не «чужая» страна: муж и сын часто там бывают в командировках, объездили почти всю ФРГ, много лет дальнобойщиком работала и сама Инна Андреевна. В германии у семьи из Ружан много знакомых и друзей, а теперь есть и еще одно теплое знакомство – с новыми знакомыми уже сговорились о встрече!
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