2019-12-04T22:04:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ружанах приземлилось отправленное в августе из Германии на гелиевом шарике письмо, оно пролетело почти 1400 километров!

Конверт отпустили в воздух немецкие молодожены: есть там такая традиция!
Надежда БУТОВИЧ
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Инна много лет проработала водителем-дальнобойщиком, была и в Германии, но не думала, что когда-нибудь на нее свалится с неба немецкое письмо. Фото: budni.by.Инна много лет проработала водителем-дальнобойщиком, была и в Германии, но не думала, что когда-нибудь на нее свалится с неба немецкое письмо. Фото: budni.by.
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Необычную корреспонденцию на днях получила жительница Ружан, сообщил местный ресурс «Раённыя буднi». Во дворе дома женщина обнаружила «бумажку», привязанную к сдутому шарику, думала мусор, едва не выбросила, а как присмотрелась – да это письмо!

Инна Жиевская, получательница «воздушной почты», сразу подумала, что это какой-то розыгрыш, но увидев, что надпись на открытке на немецком языке – сделала фото и переслала его дочери.

– Дочка и перевела, что письмо – своеобразная открытка-приветствие от немецких молодоженов Лизы и Енса. Они сыграли свадьбу 10 августа этого года и в день бракосочетания запустили в небо шарик с открыткой, на которой написали, чтобы получатель связался с ними. Вот у них есть такая традиция, а муж убедил – если просят, надо ответить, – рассказала горожанка.

Открытка пролетела на гелиевом шарике около 1400 километров. Фото: budni.by.

Открытка пролетела на гелиевом шарике около 1400 километров. Фото: budni.by.

Вместе с супругом и интернет-переводчиком женщина написала ответное письмо немецким молодоженам и отправила его почтой. Для быстрой связи указали е-мейл и вскоре завязалась переписка. Енс и Лиза, которые живут рядом с Мюнхеном, были удивлены, что шарик улетел в Беларусь и пролетел около 1400 километров.

Забавно, что Германия для семьи Жиевских – это не «чужая» страна: муж и сын часто там бывают в командировках, объездили почти всю ФРГ, много лет дальнобойщиком работала и сама Инна Андреевна. В германии у семьи из Ружан много знакомых и друзей, а теперь есть и еще одно теплое знакомство – с новыми знакомыми уже сговорились о встрече!

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