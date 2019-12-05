2019-12-05T10:33:48+03:00
Общество
КП Беларусь

На посудомойке экономия - 100 евро: с 1 января привозить в Беларусь крупные покупки станет дешевле

Отменяется понятие "неделимого товара" и растаможить крупную покупку, например, из Польши будет выгоднее
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
С 1 января ввозить крупные покупки из-за границы станет дешевлеС 1 января ввозить крупные покупки из-за границы станет дешевлеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Хорошую новость рассказала Гродненская региональная таможня. С 1 января 2020 года в Беларуси отменяется понятие «неделимого товара» при ввозе его из-за границы. До сих пор под «неделимым» понимается товар для личного пользования массой брутто свыше 35 кг (т. е. с упаковкой, которая неотделима от товара до начала его использования впервые). Также речь идет о товаре в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

Так вот, в отношении «неделимых товаров» уплачиваются платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса, т. е. за ввоз, например, посудомоечной машины сейчас нужно заплатить: 36 кг * 4 евро = 144 евро. И этот товар не включается в вес и стоимость перемещаемых товаров.

Ну а с 1 января «неделимых товаров» не будет. Все будет включаться в вес и стоимость всего товара, перемещаемого из-за границы физлицами. Поэтому расчет платежей будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм (опять же, с учетом частоты пересечения таможенной границы).

Это значит, что при ввозе той же посудомоечной машины весом 36 кг и ценой 300 евро пошлина составит сразу на 100 евро меньше, потому что платить придется только за лишние килограммы. Считаем: 11 кг * 4 евро = 44 евро.

Напомним, беспошлинно можно ввозить в Беларусь, как и в ЕАЭС в целом, товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. И это только в том случае, если белорус пересекает границу реже одного раза в три месяца.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Витебском мужчина провалился под лед и утонул
Оформить электронный билет на поезд теперь можно по-белорусски
В Ружанах приземлилось отправленное в августе из Германии на гелиевом шарике письмо, оно пролетело почти 1400 километров!
Появилось видео с ДТП в Светлогорске: спасатели деблокируют из BMW 38-летнего водителя
В Волковыске девушка хотела купить диски для Playstation, а в итоге осталась и без игр, и без денег
Видеофакт. Минчанин проснулся от того, что по квартире шарит воришка
На Новый год в Минске обещают -30 мороза
Как в Лондоне и Ванкувере: угадаете, что общего у минского метрополитена с зарубежными подземками?
Верховный суд о снижении наказания осужденным за наркотики: «Есть правило так называемой обратной силы»
На вписке в Минске 23-летний парень получил перелом черепа и разрыв печени
Подросли и доллар, и евро, и российский рубль: курс валют в Беларуси на 4 декабря
«Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами?» Лукашенко - о «главном экзамене» через полгода
Жареные улитки, венгерские калачи: чем порадует торговля Минска к новогодним праздникам?
Через брестскую границу незаконно пытались провезти свыше 500 тысяч рублей
Погода на 5 декабря: желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана
Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»
Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот
Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»
Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми