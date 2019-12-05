На посудомойке экономия - 100 евро: с 1 января привозить в Беларусь крупные покупки станет дешевле

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Хорошую новость рассказала Гродненская региональная таможня. С 1 января 2020 года в Беларуси отменяется понятие «неделимого товара» при ввозе его из-за границы. До сих пор под «неделимым» понимается товар для личного пользования массой брутто свыше 35 кг (т. е. с упаковкой, которая неотделима от товара до начала его использования впервые). Также речь идет о товаре в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

Так вот, в отношении «неделимых товаров» уплачиваются платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса, т. е. за ввоз, например, посудомоечной машины сейчас нужно заплатить: 36 кг * 4 евро = 144 евро. И этот товар не включается в вес и стоимость перемещаемых товаров.

Ну а с 1 января «неделимых товаров» не будет. Все будет включаться в вес и стоимость всего товара, перемещаемого из-за границы физлицами. Поэтому расчет платежей будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм (опять же, с учетом частоты пересечения таможенной границы).

Это значит, что при ввозе той же посудомоечной машины весом 36 кг и ценой 300 евро пошлина составит сразу на 100 евро меньше, потому что платить придется только за лишние килограммы. Считаем: 11 кг * 4 евро = 44 евро.

Напомним, беспошлинно можно ввозить в Беларусь, как и в ЕАЭС в целом, товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. И это только в том случае, если белорус пересекает границу реже одного раза в три месяца.