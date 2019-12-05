2019-12-05T10:18:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Витебском мужчина провалился под лед и утонул

Не успели водоемы покрыться льдом, как на него уже вышли рыбаки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Под Витебском мужчина провалился под лед. Фото: МЧСПод Витебском мужчина провалился под лед. Фото: МЧС
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В среду вечером трагедия произошла возле деревни Барвин Перевоз Витебского района - там на реке Западная Двина провалился под лед человек. К сожалению, спасти 59-летнего мужчину не удалось. На место инцидента очевидцы вызвали спасателей, которые тем же вечером достали из воды тело утонувшего, сообщает Витебское областное управление МЧС.

- Не успели водоемы покрыться льдом, а находчивые рыбаки уже присматривают вакантные места для рыбной ловли. К сожалению, именно первый лед таит в себе опасности, чреватые самыми печальными последствиями, - комментируют в МЧС сложившуюся ситуацию.

Спасатели проводят рейды и раздают любителям зимней ловли информационные буклеты с правилами безопасного поведения на водоемах в зимний период, напоминают об элементарных правилах безопасности. Основные из них - не собираться на льду группами, держать дистанцию и остерегаться незамерзших лунок, а также рекомендуется при выходе на лед вооружиться спасательным жилетом, поскольку он всегда поможет удержаться на воде до прихода помощи. Конечно, нелишним будет иметь при себе веревку около 20 метров.

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