2019-12-05T11:47:17+03:00
Политика
КП Беларусь

"Предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции". Лукашенко встречается с депутатами двух созывов

Общение президента с депутатами анонсируется как серьезный разговор о будущем страны
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент выступает перед депутатами двух созывов. Фото: БелТАПрезидент выступает перед депутатами двух созывов. Фото: БелТА
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В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, заявил 5 декабря президент Беларуси, выступая перед парламентариями. Александр Лукашенко отметил, что новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции.

- Очередные парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию, - цитирует belta.by.

Напомним, та самая историческая речь президента Беларуси, широко анонсировавшая в последнее время, звучит в четверг, 5 декабря, в парламенте. Александр Лукашенко выступает перед депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики двух созывов: уходящего и недавно избранного. Прямой теле- и радиотрансляции не ведется, а представителей многих негосударственных СМИ не аккредитовали на мероприятие, сообщает БелаПАН.

Общение президента с депутатами анонсировалось как серьезный разговор о будущем страны. Предполагается, что Лукашенко выскажет свою позицию о политической системе республики, о ее ближайшем курсе на взаимоотношения с соседями, государствами Европы и всего мира. Также речь будет вестись о направлениях совершенствования законодательства.

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