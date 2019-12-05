2019-12-05T11:22:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Беларусь кому-то стала «косткай» в горле»

Президент заявил, что предстоит сложный период
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко выступает перед парламентариямиЛукашенко выступает перед парламентариямиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Беларусь кому-то стала «косткай» в горле, и нам надо пройти этот сложный период, - заявил 5 декабря президент Беларуси, выступая с речью перед депутатами двух созывов парламента республики.

По словам Александра Лукашенко, парламентариев ожидает непростой период, и главная задача депутатов - «сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан», цитирует belta.by.

- Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь, - предупредил парламентариев президент.

В то же время Лукашенко призвал депутатов "пытаться доказать своим избирателям, что у вас тяжелейший труд".

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