Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»

Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах

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Выступая перед депутатами двух созывов парламента в четверг, 5 декабря, президент Беларуси заявил:

- Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья.

По словам Александра Лукашенко, сейчас «самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств», цитирует belta.by.

Президент конкретизировал: Россия для Беларуси - это партнер в экономической, политической и военной сферах.

- Белорусско-российское добрососедство проверено временем, - отметил Лукашенко, в то же время добавил: - Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах.

Также президент развеял опасения: никто никогда не подпишет документы, которые принесут стране вред. По его словам, «стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента». - Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, подчеркнул Лукашенко.