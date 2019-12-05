2019-12-05T12:08:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Россиянка, которая меняла внешность и пол, обманула в Беларуси 15 человек на 122 тысячи рублей

Женщина представлялась геем с онкологией, сотрудником посольства и заводчицей собак
Полина СВЕТЛОВА
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Женщина легко меняла пол, внешность, голос и профессию. фото: Следственный комитетЖенщина легко меняла пол, внешность, голос и профессию. фото: Следственный комитет
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44-летняя россиянка Елена Модина за два года в Беларуси выманила под разными предлогами 122 тысячи рублей. Сейчас в деле 15 потерпевших и 100 эпизодов преступной деятельности. Следственный комитет завершил расследование.

С потерпевшими она общалась в соцсетях и мессенджерах, иногда встречалась с ними лично.

Чтобы выманить у людей деньги, женщина использовала самые разные предлоги и способы: представлялась заводчицей дорогих собак, геем с онкологией, сотрудником посольства Беларуси в Латвии, под разными именами просила перечислить деньги для изготовления костюмов и декораций и даже просила одолжить денег, чтобы сдать экзамен на знание польского, «продавала» компьютерную технику.

В переписке и во время реальных встреч Елена Модина представлялась как мужчиной, так и женщиной из Польши, Украины, Латвии, Великобритании. Использовала псевдонимы Эллин, Эля, Ева, Яна, Денис Патен и Эбигейл Патен, Jadviga Tocka. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие.

Ей удавалось даже менять внешность! Елена делала это в специальном приложении - и на фотографиях действительно становилась неотличимой от мужчины. Меняла она и голос - поэтому потерпевшие даже не догадывались, что с ними говорит женщина.

Обычно Елена получала чужие деньги с помощью международных переводов. Она никогда не просила переводить деньги на ее счет - пользовалась данными и счетами уже обманутых потерпевших, которые потом передавали ей деньги.

Иногда обвиняемая даже писала расписку о том, что получила деньги, чтобы создать видимость того, что она собирается вернуть долг.

Например, в июле 2018 года она уговорила одного из потерпевших передать чиновнику Министерства культуры одного из иностранных государств взятку - в сумме больше тысячи рублей. Женщина рассказала мужчине, что у нее якобы есть знакомые, которые за деньги примут решение внести определенный театр в список участников фестиваля.

Елене Модиной предъявили обвинение в мошенничестве, покушении на мошенничество, совершенных повторно, в крупном и особо крупном размере (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 209) и подстрекательстве к даче взятки, совершенном повторно (ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщина находится под стражей.

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