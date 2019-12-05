Первые фото нового парламента: Василевич в черном пиджаке, дипломат Савиных в строгом костюме

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В этот четверг, 5 декабря, Александр Лукашенко обратился к депутатам двух созывов, с которыми он встретился во Дворце Независимости.

Избран депутатом и дипломат Андрей Савиных. Фото: БелТА

Напомним, 4 декабря прошло последнее заседание парламента шестого созыва. В эту пятницу к работе приступят депутаты уже седьмого созыва. Среди них есть и известные люди. Например, 22-летняя "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Девушка пришла во Дворец Независимости в черном пиджаке. Напомним, Василевич стала одной из самых молодых депутатов. Еще один депутат - дипломат Андрей Савиных, бывший посол Беларуси в Турции - тоже пришел на встречу с президентом в строгом черном костюме.

- Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы она была лучше, - цитирует президента belta.by. - А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе - последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед, чтобы люди понимали, куда мы идем и чего хотим.

Александр Лукашенко отметил, что новый парламент должен руководствоваться двумя правилами. Так, первое правило - принятые поправки и законы должны отражать реальные нужды людей.