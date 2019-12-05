2019-12-05T12:14:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об отношениях с РФ: «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»

По словам президента, на Путина ведется «жесточайшее антибелорусское давление»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал об отношениях с РФЛукашенко рассказал об отношениях с РФФото: Павел МАРТИНЧИК
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В своей речи в парламенте 5 декабря президент Беларуси рассказал о предстоящих переговорах с президентом России и проблематике в отношениях с Россией.

По словам Александра Лукашенко, на завершающей стадии находится работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт. А еще - над соглашениями «по чувствительным для обеих сторон вопросам». Речь идет, например, о вопросах газа и нефти.

- Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем, - цитирует Лукашенко belta.by.

В то же время сегодня на Владимира Путина ведется «жесточайшее антибелорусское давление», заявил президент.

- И притом уже из близкого окружения, антибелорусского, - подчеркнул Лукашенко.

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