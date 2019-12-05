Лукашенко об уязвимых слоях населения: «Не рыбу, а удочку в руки»

Лукашенко рассказал о политике по отношению к уязвимым слоям населения. Фото: БелТА

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Выступая перед парламентариями в четверг, 5 декабря, президент Беларуси рассказал, каким видит основной политический курс страны - это справедливое отношение к людям и суверенитет республики. Александра Лукашенко волнует демографическая ситуация в стране. Кроме того, он считает важным вопросом потерю традиционных ценностей.

- Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали - строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт - в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью, - цитирует belta.by.

По словам президента, в советские годы детям приходилось работать, их заставляли родители, а сейчас все наоборот: «наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят «ящик», рассуждает Лукашенко.

- Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. (…) Люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле.

В Беларуси необходимо изменить характер поддержки уязвимых слоев населения, чтобы государство не просто брало на себя решение всех проблем человека, а чтобы создавало такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы, уверен президент:

- То есть не рыбу, а удочку в руки.

В то же время Лукашенко отметил, что поддержка социально уязвимых категорий остается одним из векторов внешней политики.