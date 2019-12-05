2019-12-05T12:49:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске муж бил жену и пытал утюгом: приревновал

Женщину спасла мать, которая увидела синяки и ожоги
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ревнивец несколько дней бил жену и пытал утюгом.Ревнивец несколько дней бил жену и пытал утюгом.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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42-летний мужчина подозревается в истязании, его супруга в больнице. Семейная драма разыгралась в Витебске, в одной из многоэтажек по улице Петруся Бровки. Нетрезвый мужчина устроил жене скандал на почве ревности, потом избил ее.

- Истязания продолжались несколько дней, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома. - Тревогу забила мать пострадавшей. Она увидела на теле дочери синяки, гематомы и следы ожогов.

Женщина забрала дочь к себе домой, вызвала «скорую», а медики сообщили об избитой женщине в правоохранительные органы. Оказалось, мужчина не только избивал супругу, но и жег ее раскаленным утюгом.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 УК Республики Беларусь ("Истязание"), - рассказали в УВД. - Напоминаем всем, кто становится свидетелем проявления бытового насилия: если вам известны такие факты, незамедлительно звоните по телефону 102.

В эти дни в Витебске идет судебное разбирательство в отношении мужчины, который систематически избивал жену, а потом избил четырехлетнего сына и выгнал его ночью из квартиры.

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