2019-12-05T13:45:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Не только Billie Eilish: какие песни слушали белорусы в 2019 году

Самым популярным среди отечественных исполнителей стал Тима Белорусских
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Самым популярным среди отечественных исполнителей стал Тима БелорусскихСамым популярным среди отечественных исполнителей стал Тима БелорусскихФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Российский сервис Яндекс.Музыка рассказал об итогах работы в Беларуси в уходящем 2019 году. Названы наиболее популярные исполнители, песни и альбомы, которые белорусы слушали чаще всего.

Итак, в топ самых популярных у белорусов хитов, по версии Яндекс.Музыка, вошли Life и «Зеленые волны» российской артистки Zivert, а также «Незабудка» и «Витаминка» отечественного исполнителя Тимы Белорусских.

Но больше всего, как и во всем мире, в Беларуси слушали композицию Bad Guy американской певицы Билли Айлиш. Эта песня возглавила чарты Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и России, возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100.

А самой популярной группой белорусов стал американский инди-рок-коллектив Imagine Dragons. В топе также «старички» Queen, «Сплин», «Би-2». Среди белорусских исполнителей - тот же Тима Белорусских, Макс Корж, ЛСП, Nizkiz, «Ляпис Трубецкой», IOWA.

В рейтинге альбомов снова лидирует Billie Eilish, на второй строчке - Тима Белорусских, на третьей - российский проект танцевальной электронной музыки RSAC.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко - новому главе Администрации президента: «Сейчас надо сберечь страну»
На озере Дривяты в Беларуси поймали золотую рыбку
Кочанова направлена в Совет Республики, на посту главы Администрации ее заменил первый зампредседателя КГБ
В ночном клубе Мозыря женщина разбила бутылку о голову посетителя
Приписали лишний нолик: новополочанке ошибочно начислили в десять раз больше денег, она решила их присвоить
В Верхнедвинском районе мужчины нашли мертвого лося, разделали его и получили срок
В Витебске муж бил жену и пытал утюгом: приревновал
Лукашенко об уязвимых слоях населения: «Не рыбу, а удочку в руки»
Лукашенко об отношениях с РФ: «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»
Первые фото нового парламента: Василевич в черном пиджаке, дипломат Савиных в строгом костюме
Россиянка, которая меняла внешность и пол, обманула в Беларуси 15 человек на 122 тысячи рублей
Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»
Лукашенко: «Беларусь кому-то стала «косткай» в горле»
"Предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции". Лукашенко встречается с депутатами двух созывов