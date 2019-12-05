Не только Billie Eilish: какие песни слушали белорусы в 2019 году

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Российский сервис Яндекс.Музыка рассказал об итогах работы в Беларуси в уходящем 2019 году. Названы наиболее популярные исполнители, песни и альбомы, которые белорусы слушали чаще всего.

Итак, в топ самых популярных у белорусов хитов, по версии Яндекс.Музыка, вошли Life и «Зеленые волны» российской артистки Zivert, а также «Незабудка» и «Витаминка» отечественного исполнителя Тимы Белорусских.

Но больше всего, как и во всем мире, в Беларуси слушали композицию Bad Guy американской певицы Билли Айлиш. Эта песня возглавила чарты Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и России, возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100.

А самой популярной группой белорусов стал американский инди-рок-коллектив Imagine Dragons. В топе также «старички» Queen, «Сплин», «Би-2». Среди белорусских исполнителей - тот же Тима Белорусских, Макс Корж, ЛСП, Nizkiz, «Ляпис Трубецкой», IOWA.

В рейтинге альбомов снова лидирует Billie Eilish, на второй строчке - Тима Белорусских, на третьей - российский проект танцевальной электронной музыки RSAC.