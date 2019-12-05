2019-12-05T13:49:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Верхнедвинском районе мужчины нашли мертвого лося, разделали его и получили срок

Они упаковали мясо в рюкзаки, но сбежать не успели: их задержали прямо в лесу
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Эта история произошла в июне 2019 года вблизи деревни Водва Верхнедвинского района. Трое мужчин 36, 32 и 25 лет обнаружили любопытную находку - мертвого лося. Они решили разделать животное, но для этого его нужно было переместить подальше от людских глаз. А это задача не из легких: туша самца лося может весить более полутонны! Но с помощью веревок и автомобиля мужчины смогли транспортировать тушу в укромное место.

Убедившись, что вокруг нет ни души, они разделали «добычу» и упаковали ее в рюкзаки и мешки. Но вдруг в разгар работы раздался звук двигателя приближающегося автомобиля. Мужчины схватили мясо и бросились прятаться в лес, где их вскоре и задержали.

В соответствии с белорусским законодательством, «перемещение (транспортировка) и разделка диких животных, в том числе погибших (или их частей), без документов, предусмотренных актами законодательства, запрещается». Поэтому на основании ч. 3 ст. 282-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы с условным его неприменением в течение испытательного срока в один год. А также обязал их в это время выполнить общественно-полезные работы в объеме 120 часов. Со всех троих в доход государства взыскали 1530 рублей дохода, полученного преступным путем.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

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@kpbel
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