В ночном клубе Мозыря женщина разбила бутылку о голову посетителя

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В Мозыре перед закрытием ночного клуба проходящие мимо барной стойки посетители задели стоявших парня и девушку. Молодые люди возмутились и вслух высказали недовольство. Это услышал другой посетитель, которому показалось, что претензия озвучена грубо и адресована ему. В итоге завязалась словесная перепалка, переросшая в хулиганство, рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Это произошло 1 декабря. Несколько минут участники конфликта еще на словах выясняли отношения, периодически пытаясь устроить потасовку, а потом стало понятно, что просто так все не окончится - драке быть.

- Все закончилось тем, что 32-летняя женщина подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку, - продолжает представитель МВД. - Потерпевший сразу же обратился в милицию.

Правоохранители уже провели проверку и выяснили, что преступление налицо - в отношении мозырянки возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.