2019-12-05T14:29:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Приписали лишний нолик: новополочанке ошибочно начислили в десять раз больше денег, она решила их присвоить

Девушка перевела деньги на свою карточку и на карточку своего парня
Наталья ПАРТОЛИНА
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Девушке ошибочно начислили крупную сумму, она потратила деньги и поделилась со своим парнем.Девушке ошибочно начислили крупную сумму, она потратила деньги и поделилась со своим парнем.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Новополоцке кассир нечаянно лишний раз нажала на нолик, когда обслуживала клиентку. В результате на счет 21-летней девушки было зачислено в десять раз больше денег, чем она туда положила.

- Девушка пришла в отделение «Белпочты», чтобы пополнить свою платежную карточку. Она положила на карту 320 рублей, а потом обнаружила, что зачислено было 3200, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Заметив ошибку кассира, девушка и не подумала вернуть деньги. Она быстренько перевела часть на свою зарплатную карточку, а часть - на карту своего молодого человека. К тому времени, как милиция выяснила, кому были ошибочно начислены деньги, пара уже все успела потратить. Кстати, девушка поначалу пыталась заверить сотрудников милиции, что она пополняла свой счет именно на 3200 рублей, но потом все же призналась, что присвоила ошибочно зачисленные ей деньги.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь (мошенничество), - рассказали в УВД.

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