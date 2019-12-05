Кочанова направлена в Совет Республики, на посту главы Администрации ее заменил первый зампредседателя КГБ

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Президент Беларуси 5 декабря сменил руководителя своей администрации. С этого поста ушла Наталья Кочанова, а новым главой Администрации президента вновь стал мужчина - генерал-майор Игорь Сергеенко. До этого момента он работал первым заместителем председателя КГБ Беларуси.

Новым главой Администрации президента стал чекист Игорь Сергеенко. Фото: mogved.by

Заместителем главы Администрации назначена Ольга Чуприс, сообщает belta.by.

Президент объяснил, почему сделал выбор в пользу силовика:

- Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего - ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете.

На посту главы Администрации президента Кочанова запомнилась белорусам тем, что выезжала в «горячие точки» социального напряжения, разбираясь с ситуациями от борьбы за озеро в Житковичском районе до извинений перед цыганами после волны их задержаний и встреч с матерями детей, осужденных за наркотики.

Кочанова была главой Администрации президента Беларуси с 5 декабря 2016 г. - то есть проработала на этом посту ровно три года. До этого занимала пост вице-премьера и отвечала за социальную сферу в руководстве республики. А с сегодняшнего дня Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте.

Сейчас Наталье Ивановне 59 лет, у нее две дочери, уже есть внуки.