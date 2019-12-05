На озере Дривяты в Беларуси поймали золотую рыбку
На озере Дривяты Браславского района на Витебщине поймали золотую рыбку. Чудо достал из воды житель Браслава Вадим Мурашко. Это произошло, когда он занимался обычным промышленных ловом рыбы на озере в друг в сеть, прямо как в сказке Александра Пушкина, попала золотая рыбка.
Рыбаки очень удивились, ведь до сих пор никто и никогда не видел здесь подобного, пишет braslav-star.by. Чудо-трофей аккуратно достали из снасти и выпустили в ведро с водой, став разбираться на берегу с дивной гостьей. Оказалось, что в сеть попал золотой линь - это очень редкий экземпляр. Вид рыбы распознал замначальника местной межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Вадим Журавский.
Этот оранжево-золотой вид когда-то вывели в Чехии для зарыбления декоративных прудов, а в советские времена золотого линя привезли на Браславщину и выпустили в пруды в Мекянах. Специалисты гадают, как рыба могла появиться на свет и в естественных условиях, к тому же настолько крупная.
Конечно, золотую рыбку не стали убивать, а выпустили обратно в озеро, перед этим загадав заветное желание.
Золотую рыбку выпустили обратно в озеро. Фото: braslav-star.by