На озере Дривяты в Беларуси поймали золотую рыбку

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На озере Дривяты Браславского района на Витебщине поймали золотую рыбку. Чудо достал из воды житель Браслава Вадим Мурашко. Это произошло, когда он занимался обычным промышленных ловом рыбы на озере в друг в сеть, прямо как в сказке Александра Пушкина, попала золотая рыбка.

Рыбаки очень удивились, ведь до сих пор никто и никогда не видел здесь подобного, пишет braslav-star.by. Чудо-трофей аккуратно достали из снасти и выпустили в ведро с водой, став разбираться на берегу с дивной гостьей. Оказалось, что в сеть попал золотой линь - это очень редкий экземпляр. Вид рыбы распознал замначальника местной межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Вадим Журавский.

Этот оранжево-золотой вид когда-то вывели в Чехии для зарыбления декоративных прудов, а в советские времена золотого линя привезли на Браславщину и выпустили в пруды в Мекянах. Специалисты гадают, как рыба могла появиться на свет и в естественных условиях, к тому же настолько крупная.

Конечно, золотую рыбку не стали убивать, а выпустили обратно в озеро, перед этим загадав заветное желание.