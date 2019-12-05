2019-12-05T16:23:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - новому главе Администрации президента: «Сейчас надо сберечь страну»

Игорь Сергеенко до этого момента работал первым заместителем председателя КГБ
Павел МИЦКЕВИЧ
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Игорь Сергеенко работал первым заместителем председателя КГБ. Фото: БелТАИгорь Сергеенко работал первым заместителем председателя КГБ. Фото: БелТА
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Президент Беларуси 5 декабря, назначая нового главу своей администрации, рассказал почему сделал выбор в пользу силовика. Напомним, вместо Натальи Кочановой руководить Администрацией президента сейчас будет генерал-майор Игорь Сергеенко. До этого момента он работал первым заместителем председателя КГБ Беларуси. Лукашенко признался, что долго колебался, перебирая разные предложения, и думает, что для Сергеенко это будет работа подходящая, сообщает пресс-служба президента.

- В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации - это горячая сковородка, - подчеркнул президент. - Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну.

Президент добавил, что и Наталья Кочанова «от этой работы не уходит»:

- Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт.

Лукашенко объяснил свой выбор тем, работа Сергеенко в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация: кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы >

Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области. Окончил с отличием исторический факультет БГУ , затем - Академию управления при президенте. А в КГБ служит еще с 1988 года. До работы в Минске возглавлял управление КГБ по Могилевской области. Женат. Имеет двоих детей.

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