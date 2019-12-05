В Шумилино угнали машины у зампреда исполкома и начальника милиции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кроссоверы почти новенькие - 2018 и 2019 года выпуска

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В Шумилинском районе Витебской области за одну ночь угнали две одинаковых машины. Причем владельцами обоих авто Hyundai Creta оказались чиновники. По неофициальной информации, один из автомобилей принадлежит заместителю председателя местного исполкома, а второй - начальнику РОВД. Об этом стало известно от пользователей соцсетей.

Кроссоверы почти новенькие - 2018 и 2019 года выпуска. В милиции подтвердили факт наглого хищения двух авто. Дело передано в Следственный комитет, по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает nn.by. Похитителей ищут.

Стоимость Hyundai Creta в салонах - от 15 тыс. долларов.