2019-12-05T17:32:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шумилино угнали машины у зампреда исполкома и начальника милиции

Кроссоверы почти новенькие - 2018 и 2019 года выпуска
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Шумилино угнали машины у зампреда исполкома и начальника милицииВ Шумилино угнали машины у зампреда исполкома и начальника милицииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Шумилинском районе Витебской области за одну ночь угнали две одинаковых машины. Причем владельцами обоих авто Hyundai Creta оказались чиновники. По неофициальной информации, один из автомобилей принадлежит заместителю председателя местного исполкома, а второй - начальнику РОВД. Об этом стало известно от пользователей соцсетей.

Кроссоверы почти новенькие - 2018 и 2019 года выпуска. В милиции подтвердили факт наглого хищения двух авто. Дело передано в Следственный комитет, по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает nn.by. Похитителей ищут.

Стоимость Hyundai Creta в салонах - от 15 тыс. долларов.

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