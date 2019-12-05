2019-12-05T17:51:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Без сапог и без денег: как минчанин «обувал» покупателей в интернете

Милиция вычислила мошенника по банковской карте
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минчанин «обувал» покупателей в интернетеМинчанин «обувал» покупателей в интернетеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Жительница Щучина рассказала милиции, что через интернет заплатила за сапоги, однако осталась и без обуви, и без денег. Брендовый товар хотела купить по объявлению, в котором цена была намного ниже, чем в магазинах. Продавец представился Анной и рассказал об условиях 100%-ной предоплаты на банковскую карту. Женщина перечислила 90 рублей, но сапог, которые должны были прислать по почте, так и не дождалась.

Продавец выходил на связь и переадресовывал на партнера Станислава, тот кормил обещаниями. А в итоге выяснилось, что и Анна, и Станислав - один и тот же человек. Его милиция вычислила по банковской карте, сообщает МВД.

Оказалось, что это минчанин, которому продал банковскую карту другой житель столицы - он промышлял тем, что оформлял на себя карточки и продавал их.

А продавца сапог установили благодаря записи камеры на банкомате, когда он снимал наличку. Минчанин сознался в мошенничестве.

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@kpbel
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