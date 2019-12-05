2019-12-05T18:53:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подготовился к Новому году: белорус ввез в страну 4 тысячи литров контрафактного спирта для оптовой продажи

Стоимость изъятой партии алкоголя около $20 тысяч [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Спирт размещался в пятилитровых пластиковых бутылках. Фото: МВД.Спирт размещался в пятилитровых пластиковых бутылках. Фото: МВД.
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В столице сотрудниками БЭП был задержан нелегальный перевозчик с крупной партией контрафактного спирта. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Рейд оперативники провели ночью в четверг, 5 декабря. Так внимание на одной из минских автозаправочных станций привлек 44-летний белорус. В грузовике был обнаружен контрафакт: коробки с пластиковыми бутлями, на этикетках которых указано, что внутри – этиловый спирт. Всего изъято 800 пятилитровых бутылок, общий объем – 4 тысячи литров.

– Установлено, что незаконный груз злоумышленники намеревались реализовать в Беларуси оптовым покупателям: по 500 – 1000 литров за раз. Продукция изъята для экспертизы, стоимость партии составляет примерно 40 тысяч белорусских рублей, – пояснили в пресс-службе.

Против водителя грузовика составили административный протокол.

Всего с января 2019 года в Беларуси правоохранители изъяли без малого 140 тысяч литров контрафактной спиртной продукции: чаще всего это или спирт, или бутилированная водка. Активность «алкогольных контрабандистов» всегда увеличивается ближе к рождественским и новогодним праздникам.

– В период с декабря 2019 по январь 2020 года МВД инициировало проведение в республике комплекса мероприятий по пресечению каналов поставок такой продукции в нашу страну, – уточнили в министерстве.

Столичные оперативники БЭП пресекли канал незаконной поставки спирта в Беларусь.

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