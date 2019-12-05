Осужден еще один чиновник из Браслава: бывший зампред района присвоил деньги на проект от Евросоюза – около €6000

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Бывший заместитель главы Браславского района оказался на скамье подсудимых по обвинению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Витебского областного суда.

Сообщается, что руководящий пост 34-летний экс-чиновник занимал в течение 2015 – 2018 годов. В это время на Браславщине должен был реализовываться международный проект, средства на осуществление которого выделил Европейский Союз.

– Обвиняемый вступил в сговор с еще одним фигурантом, договорившись присвоить средства, которые ЕС выделил на оплату работы участников команды проекта, – пояснили в пресс-службе.

В итоге экс-зампреда требовал вместе с другими служащими, чтобы им передавались вознаграждения, которые участники проекта получали по договорам подряда за свои услуги.

– «Компания» во главе с замом председателя завладела не менее чем 63,7 тысячи белорусских рублей. При этом более 14 тысяч получил лично зам главы райисполкома. Еще на международный проект были фиктивно оформлены бухгалтеры, чьи премиальные они также разделили между собой, – уточнили в облсуде.

Обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Бывшего чиновника признали виновным и приговорили к 3,5 года заключения с 5-летним запретом занимать руководящие или административно-хозяйственные должности. К обвиняемому применена отсрочка исполнения наказания на три года.

Приговор еще может быть обжалован.

«Комсомолка» ранее сообщала об уголовном разбирательстве против первого зама главы Браславского райисполкома. А также о том, что 2 декабря прошло первое слушание уголовных дел против бывшего районного председателя Браслава и его супруги, возглавлявшей ранее отдел экономики исполкома, Владимира и Елены Драневских.