Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину

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В милицию Пинска обратилась горожанка, на которую напали в магазине. Об этом сообщили в пресс службе УВД Бресткого облисполкома.

Женщина рассказала дежурному ГОВД, что в магазин пришел неизвестный мужчина, скорее всего пьяный, стал требовать бутылку водки, затем ударил ее кулаком в голову, разбил витрину.

– Выбывшие по вызову сотрудники угрозыска и оперативники задержали нарушителя порядка на месте происшествия. Выяснилось, что дебошир – это 33-летний рецидивист, – уточнили в пресс-службе.

Молодой мужчина, живет в доме, где находится злосчастная торговая точка. В магазин он, действительно, пришел в состоянии алкогольного опьянения: на медосвидетельствовании алкотестер показал 2,4 промилле. У подозреваемого, ранее было уже несколько судимостей. На данный момент, преступник находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.