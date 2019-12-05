2019-12-05T20:21:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки

Милиция несколько недель искала овцекрадов
Надежда БУТОВИЧ
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Преступники несколько недель ели баранину, пока их искала милиция. Фото: pixabay.com.Преступники несколько недель ели баранину, пока их искала милиция. Фото: pixabay.com.
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Сельчанин из Лидского района по обыкновению вывел домашних овец пастись на лугу, но остался и без шерсти, и без мяса. О неприятном инциденте рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Житель одной из деревень Лидчины лишился домашней живности и обратился к правоохранителям за помощью.

– В ходе расследования выяснилось, что хозяин оставил овец на пастбище утром, а днем на луг пришел ранее судимый мужчина из соседней деревни. Рецидивист решил, что с двумя овечками ему не справиться одному и позвал на подмогу знакомого. Вдвоем они и совершили кражу, – пояснили в пресс-службе.

Примечательно, что злоумышленники не собирались получать прибыль от преступления: продавать живность. Овец они украли просто, чтобы поесть баранины. Когда, спустя несколько недель, милиция вышла на след овцекрадов от овец оставались только «рожки да ножки»: преступники съели мясо и смогли только показать, где закопали шкуры и кости.

Ущерб составил 400 рублей. Злоумышленнику после правовой оценки его деятельности могут предъявить обвинение в краже.

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