Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в благодарность

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В Гомельщине на скамье подсудимых оказалась жительница Слуцкого района, которая представляясь «ведунье», якобы проводила магические ритуалы за плату. Об этом belta.by сообщили в Гомельском облсуде.

Лживая «ворожейка» установила на свои магические услуги определенный прейскурант: минимум 250 максимум 999 долларов. Цена зависела от сложности «ритуала».

– Жертвой мошенницы стала 39-летняя доярка, проживающая в одной из деревень Столинского района. Женщина еще работает мастером маникюра с выездом на дом, она приехала в Туров к клиентке и там познакомилась с «ведуньей». Подозреваемая убедила сельчанку, что над ее семьей нависла опасность, мол, беда может случиться с кем-то из близких, – прокомментировали в пресс-службе.

Доярка-маникюрша была так перепугана, что сразу же согласилась заплатить 250 долларов за снятие порчи. «Очищающий обряд» мошенница проводила несколько раз и каждый раз, просила щедрое вознаграждение. Но простодушная сельчанка и без того, готова была все сделать, чтобы отблагодарить «магическую» знакомую: безропотно отдавала требуемые суммы, безвозмездно завезла ей картошку, другую сельхозпродукцию и подарки.

– С мая по сентябрь 2019 года «целительнице» еще было передано дополнительно 700 белорусских рублей. Потом мошенниц начала проводить ритуалы-сеансы мужу и сыну женщины, – добавили в УВД.

На муже была особенно «сильная порча», заплатить нужно было 999 долларов. Часть суммы сельчанам пришлось одолжить у знакомых. А проснувшись на утро после очередного очищающего ритуала мужчина наконец-то понял, что их дурят и дурят по-крупному, и позвонил в милицию.

Фигурантка призналась в содеянном, сказала, что никакого экстрасенсорного дара у нее нет. И, пока шло следствие, вернула все деньги потерпевшим. Скоро она предстанет перед судом.