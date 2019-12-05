«ГАЗ» влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие

Водитель потерял управление, после того, как машина угодила в выбоину. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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Авария на территории Костюковичского района произошла утром в среду, 4 декабря. О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими сообщила пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома.

В начале рабочего дня, около 10.00 часов, по автодороге направлением Печары – Волоськовня – Низьковичи проезжал «ГАЗ-2752». В отечественном микроавтобусе кроме водителя находились трое пассажиров.

В какой-то момент в пределах одиннадцатого километра трассы 54-летний могилевчанин за рулем «ГАЗ» угодил в выбоину на дороге, из-за чего машина потеряла управление и оказалась в левой по ходу движения обочине. «Соболь» съехал в кювет и перевернулся.

Все четыре человека, которые находились в машине, доставлены в больницу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

– Все люди, которые ехали в авто, получили травмы различной степени тяжести, Водитель, 38-летний пассажир, и еще два 48-летних пассажира были доставлены в ближайшее медучреждение, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.