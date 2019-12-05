2019-12-05T21:32:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«ГАЗ» влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло в Костюковичском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель потерял управление, после того, как машина угодила в выбоину. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Водитель потерял управление, после того, как машина угодила в выбоину. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
Изменить размер текста:

Авария на территории Костюковичского района произошла утром в среду, 4 декабря. О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими сообщила пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома.

В начале рабочего дня, около 10.00 часов, по автодороге направлением Печары – Волоськовня – Низьковичи проезжал «ГАЗ-2752». В отечественном микроавтобусе кроме водителя находились трое пассажиров.

В какой-то момент в пределах одиннадцатого километра трассы 54-летний могилевчанин за рулем «ГАЗ» угодил в выбоину на дороге, из-за чего машина потеряла управление и оказалась в левой по ходу движения обочине. «Соболь» съехал в кювет и перевернулся.

Все четыре человека, которые находились в машине, доставлены в больницу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

Все четыре человека, которые находились в машине, доставлены в больницу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

– Все люди, которые ехали в авто, получили травмы различной степени тяжести, Водитель, 38-летний пассажир, и еще два 48-летних пассажира были доставлены в ближайшее медучреждение, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве таксист подобрал «голосовавшего» на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку
Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в благодарность
Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки
Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину
Осужден еще один чиновник из Браслава: бывший зампред района присвоил деньги на проект от Евросоюза – около €6000
Подготовился к Новому году: белорус ввез в страну 4 тысячи литров контрафактного спирта для оптовой продажи
Фотофакт. В Витебске открыли первый в Беларуси МРТ для животных
Без сапог и без денег: как минчанин «обувал» покупателей в интернете
В Шумилино угнали машины у зампреда исполкома и начальника милиции
Лукашенко - новому главе Администрации президента: «Сейчас надо сберечь страну»
На озере Дривяты в Беларуси поймали золотую рыбку
Кочанова направлена в Совет Республики, на посту главы Администрации ее заменил первый зампредседателя КГБ
В ночном клубе Мозыря женщина разбила бутылку о голову посетителя
Приписали лишний нолик: новополочанке ошибочно начислили в десять раз больше денег, она решила их присвоить
В Верхнедвинском районе мужчины нашли мертвого лося, разделали его и получили срок
Не только Billie Eilish: какие песни слушали белорусы в 2019 году
В Витебске муж бил жену и пытал утюгом: приревновал
Лукашенко об уязвимых слоях населения: «Не рыбу, а удочку в руки»
Лукашенко об отношениях с РФ: «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»
Первые фото нового парламента: Василевич в черном пиджаке, дипломат Савиных в строгом костюме
Россиянка, которая меняла внешность и пол, обманула в Беларуси 15 человек на 122 тысячи рублей
Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»
Лукашенко: «Беларусь кому-то стала «косткай» в горле»
"Предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции". Лукашенко встречается с депутатами двух созывов