В Могилеве таксист подобрал «голосовавшего» на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку

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В Могилеве 23-летняя девушка во время поездки в такси лишилась сумочки с деньгами и недешевым имуществом. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Кража произошла в ноября. Могилевчанка села в такси и поехала к месту назначения, но по дороге таксист притормозил и подобрал еще одного пассажира. Молодой человек подсел к девушке на заднее сиденье, вскоре вышел, но прихватил с собой женскую сумочку. Когда потерпевшая заметила потерю, она обратилась в милицию.

– Так получилось, что случайного пассажира таксист высадил рядом с наружными камерами видеонаблюдения. В кадры попала запись, как вор, едва отъехало такси, достает из-под куртки сумочку и проверяет ценность «добычи», – уточнили в пресс-службе.

Кражу совершил 26-летний безработный могилевчанин ранее с судимостями за кражи и хулиганство. У девушки в украденной сумочке был смартфон, проездной на транспорт, косметичка – все на сумму около 550 рублей.

Похищенное было изъято, материалы дела переданы в СК на правовую оценку и решение о возбуждении уголовного дела.