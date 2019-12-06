2019-12-06T08:53:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В декабре автобусы будут останавливаться по-новому

Изменения коснуться жителей Шабанов и Сухарева
Алла БЕЛУГА
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Дополнительные остановки будут у наиболее востребованных мест, так что идти до них пешком не придется, а невостребованные, наоборот, уберут.Дополнительные остановки будут у наиболее востребованных мест, так что идти до них пешком не придется, а невостребованные, наоборот, уберут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 10 декабря пассажирам автобусов районов Шабанов и Сухарева станет немного проще жить. Для них сделают дополнительные остановки у наиболее востребованных мест, так что идти до них пешком не придется, а невостребованные, наоборот, уберут. Об этом сообщило предприятие «Столичный транспорт и связь».

Так популярный в глуби Каменной горки автобус № 8 «ДС Сухарево-5 – Люцинская» наконец-то будет заезжать на востребованную остановку «Школа №56» при движении в направлении Сухарево-5.

Автобус № 61 будет останавливаться у "Завода ЖБИ" в обоих направлениях в районе перекрестка улицы Селицкого 11. А вот остановку автобуса у разворотного кольца возле завода уберут.

С 27 декабря пассажиры автобусов №279 «АС Юго-Западная – Атолино» смогут выходить на остановке «Невский переулок» по проспекту Жукова в обоих направлениях. У пассажиров автобуса №429 «ДС Дружная – Атолино» тоже появится новая остановка - «Гостиница «Спутник» на улице Чкалова.

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