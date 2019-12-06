Золотовалютные активы Беларуси исхудали за ноябрь

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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря, по предварительным данным, составили 9 млрд 158,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В октябре золотовалютные резервы выросли на 362,9 млн долларов, а за ноябрь снизились на 34,9 млн долларов. Это произошло из-за планового погашения правительством и Нацбанком внешних и внутренних долгов в иностранной валюте на сумму 193 млн долларов.

По плану регулятора, на 1 января 2020 года объем международных резервных активов страны должен составить не менее 7,1 млрд долларов.