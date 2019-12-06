2019-12-06T11:27:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

27-летняя белоруска попала в список Forbes

Ее назвали одной из лучших предпринимателей до 30 лет
Алла БЕЛУГА
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Фото: Facebook.Фото: Facebook.
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В рейтинг «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» попала белорусская иммигрантка, сообщает журнал Forbes. Самому молодому предпринимателю списка всего 21 год.

Мария Дмитрук сейчас живет в Сан-Франциско, ей 27 лет. Она стала соучредителем компании Prodsmart в 2018 году. Prodsmart создает программное обеспечение для управления производством со смартфона и помогает малым и средним предприятиям изготавливать продукты быстрее, эффективнее и дешевле.

Компания предоставляет небольшим фирмам доступ к ПО, которое используют крупные производители. Prodsmart привлек 5 миллионов долларов и ожидает, что выручка составит 2,3 миллиона долларов в 2020 году.

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@kpbel
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