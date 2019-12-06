2019-12-06T12:34:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Медики в США обнаружили, что аспирин помогает пожилым в борьбе с раком

Новое исследование на днях опубликовал популярный научный журнал
Алла БЕЛУГА
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Фото носит характер иллюстрации: pixabay.comФото носит характер иллюстрации: pixabay.com
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Специалисты Национальных институтов здравоохранения США изучали, как действуют малые дозы аспирина, на 140 тысячах граждан США. В итоге пришли к выводу о положительном действии препарата в борьбе с раковыми клетками. Выводы 12-летней работы ученые опубликовали в научном журнале JAMA Network 4 декабря.

Выходит, использование аспирина 3 или более раз в неделю приводит к снижению общей смертности от рака желудочно-кишечного тракта, колоректального рака у пожилых людей (старше 65 лет).

- Тем не менее имеются ограниченные данные, свидетельствующие о том, что использование аспирина связано с уменьшением риска смертности среди других типов рака, - отмечается в исследовании.

Люди, имевшие некоторые формы рака, при употреблении аспирина 1 - 3 раза в неделю умирали реже, чем те, кто его не принимал. Но это работает только среди людей нормального телосложения, на очень худых, а также людей с избыточным весом или ожирением аспирин действует менее эффективно, добавили исследователи.

Ученые также выяснили, что выживаемость пациентов после проведенных курсов химиотерапии повышается на 15 - 20%. Но, как и многие препараты, аспирин имеет противопоказания. Так, к примеру, он разжижает кровь и при некоторых заболеваниях может вызвать кровотечения и кровоизлияния.

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