Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего

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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 7 и 8 декабря, ночью в Витебской области будет стандартная для такой погоды гололедица, вещает Белгидромет. Поэтому не забудьте переобуть свои автомобили в зимнюю резину, если еще не сделали это.

В выходные будет облачно с прояснениями. Ночью по Витебской области, а днем по Гродненской области пройдут дождь и мокрый снег. Ветер будет юго-западный 5 - 10 м/с, с небольшими порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем - от 1 до 5 градусов тепла.