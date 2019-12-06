2019-12-06T12:46:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего

Днем все будет течь, а ночью покрываться льдом
Алла БЕЛУГА
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Будьте осторожнее на обледенелой дороге!Будьте осторожнее на обледенелой дороге!Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 7 и 8 декабря, ночью в Витебской области будет стандартная для такой погоды гололедица, вещает Белгидромет. Поэтому не забудьте переобуть свои автомобили в зимнюю резину, если еще не сделали это.

В выходные будет облачно с прояснениями. Ночью по Витебской области, а днем по Гродненской области пройдут дождь и мокрый снег. Ветер будет юго-западный 5 - 10 м/с, с небольшими порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем - от 1 до 5 градусов тепла.

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@kpbel
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