2019-12-06T12:57:11+03:00
Минск
КП Беларусь

Мингорисполком объявил войну бабушкам в переходах и у метро

Милиция будет смотреть камеры в пешеходных переходах и устанавливать личность нелегальных торговцев
Алла БЕЛУГА
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Бабушки-продавцы не платят налоги, часто продают некачественную продукцию и оставляют после себя мусор, считают в Мингорисполкоме.Бабушки-продавцы не платят налоги, часто продают некачественную продукцию и оставляют после себя мусор, считают в Мингорисполкоме.Фото: Алла БЕЛУГА
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Бороться с нелегальной торговлей в подземках Минска и рядом с ними будут при помощи камер видеонаблюдения, сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

— Попросим субъекты хозяйствования в подземных пешеходных переходах и на выходах из них установить камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать в том числе и нелегальных торговцев. Видеозапись станет подтверждением противоправных действий. Через органы внутренних дел будут устанавливать личности нарушителей, а санэпидемслужба и налоговые органы — привлекать к ответственности таких торговцев. Процесс этот, понятно, будет не быстрый, но позволит наладить планомерную работу. Аналогичным образом мы уже работаем с так называемыми нерегулярными перевозками, — сказал он.

Александр Дорохович считает, что борьба с нелегальной торговлей сделает Минск чище, т.к. такие продавцы оставляют много мусора и коробок после себя.

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@kpbel
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