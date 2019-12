«Маша и медведь» и «Что если 24 часа пролежать в напитках»: стало известно, что белорусы смотрели в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В Google рассказали, что смотрели белорусы на YouTube в 2019 году. Оказалось, что среди популярных направлений - детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса. В десятку лидеров попал ролик белорусского блогера Влада Бумаги, а еще два необычных видео, которые почему-то стали самыми популярными у белорусов.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2019 году

1. Маша и Медведь – Ура! Скоро каникулы!

2. Чинилы и большой секрет

3. Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному / вДудь

4. Фиксики – новые серии – Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

5. Павел Воля – Про настоящих женщин

6. Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019

7. 24 часа говори да himan

8. Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок

9. Карибидис, Скороход, Батрутдинов – Неожиданная развязка (Comedy Club)

10. Как выбраться из глубочайшей ямы, не имея ничего под рукой!

В рейтинге музыкальных видео в 2019 году у белорусов в предпочтении композиции российских исполнителей. В первую четверку попал и клип «Витаминка» белорусского автора Тимы Белорусских.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Беларуси

1. Артур Пирожков – Зацепила (Премьера клипа 2019)

2. Артур Пирожков – Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

3. Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс (Official Video)

4. Тима Белорусских – Витаминка (Премьера официального клипа)

5. Ленинград – Кабриолет

6. Егор Крид – Сердцеедка (Премьера клипа, 2019)

7. RASA – Пчеловод | Премьера клипа 2019

8. LITTLE BIG – I 'M OK (official music video)

9. Аня Семенович – Хочешь (Премьера клипа, 2019)

10. LITTLE BIG – SKIBIDI (Romantic Edition)

А КАК У НИХ?

Что же больше всего смотрели в мире? В музыкальной индустрии сохранилось влияние латиноамериканской музыки: пять из десяти самых популярных в мире музыкальных видео – на испанском языке, при этом два первых видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Итак, лидирует в топе: Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial), на втором месте - ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho, на третьем - Anuel AA, KAROL G - Secreto.

Интересно, что среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast - «Make This Video The Most Liked Video On Youtube» («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») - около 11 миллионов лайков. А в топ-10 также вошло видео белорусского блогера Влада Бумаги на канале «а4» под названием «Покупаю все что ты можешь унести из магазина!», которое набрало более 2 миллионов лайков.

