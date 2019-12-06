2019-12-06T13:20:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым

В «городе темных ночей» пройдет встреча премьеров, предшествующая встрече Лукашенко и Путина по вопросу интеграции
Григорий ГРИБОВ
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Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым.Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Утром 6 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас был в Доме правительства – рассказывал журналистам о том, какая цена на газ ждет Беларусь. А еще он заявил о том, что правительство против того, чтобы 31 декабря стал выходным. Мол, трудовые коллективы не хотят лишаться этого рабочего дня, для того чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом.

Сразу после этого Сергей Румас отправился в аэропорт. В полпервого бизнес-джет, обслуживающий правительство и первых лиц страны, вылетел из аэропорта и взял курс на Сочи. Именно там пройдет встреча Румаса и Медведева. Основная тема - интеграционные дорожные карты. А 7 декабря пройдет итоговая встреча Лукашенко и Путина, где, вероятно, эти «дорожные карты» будут подписаны.

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@kpbel
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