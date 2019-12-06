2019-12-06T14:02:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите на уникальную панду-мутанта из Китая!

Коричневая панда в возрасте двух месяцев осталась без мамы в джунглях, ее приютили ученые
Алла БЕЛУГА
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Квизай обладает редким коричневым цветом. Фото Синьхуа.Квизай обладает редким коричневым цветом. Фото Синьхуа.
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В исследовательском центре по разведению гигантских панд Китая живет уникальная коричневая панда Квизай (Qizai). Это единственный представитель данного вида в неволе, сообщает британское издание Unilad. Коричневая панда практически не встречается в дикой природе, за последние 35 лет она попадалась в объективы фотографов в китайских горах Циньлин всего несколько раз.

Квизая в возрасте двух месяцев нашли одного в природном заповеднике в горах Циньлин. Последние 10 лет он живет в исследовательском центре. Считается, что странный коричневый окрас шерсти панды - это генная мутация. Ученые пытались понять это, скрестив Квизая с черно-белой пандой, но ничего не удалось - беременность не наступила.

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@kpbel
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