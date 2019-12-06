2019-12-06T14:37:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Стареющий физрук в Барановичах «прогуливал» занятия, а зарплату получал

Вы удивитесь, на сколько он обогатился за год
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Фото носит характер иллюстрации: pixabay.com.Фото носит характер иллюстрации: pixabay.com.
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В Барановичах оперативники раскрыли мошенническую схему 61-летнего преподавателя физкультуры в городской школе, сообщает сайт МВД Беларуси.

В 2018 году мужчина захотел большей зарплаты и устроился на полставки в сельскую спортивную школу тренером по дзюдо. Оказалось, что преподаватель получал зарплату в спортшколе за часы, которые в действительности не отрабатывал. По документам он тренировал, а на самом деле вел физкультуру в городской школе или занимался личными делами. Это продолжалось весь учебный год.

По предварительным данным, таким образом за год он незаконно обогатился аж на 400 рублей.

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