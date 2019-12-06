2019-12-06T14:39:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Из Латвии в Казахстан везли пищевой мак с маковой соломкой - белорусские таможенники не пустили

За два раза таможенники выявили 88 тонн груза
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пищевой мак, смешанный с маковой соломкой, задержали витебские таможенники. Фото: Витебская таможня.Пищевой мак, смешанный с маковой соломкой, задержали витебские таможенники. Фото: Витебская таможня.
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Пищевой мак с маковой соломкой - такую смесь отправила латвийская фирма своим партнерам в Казахстане. Груз следовал через Беларусь. Белорусские таможенники задержали его.

- Первый грузовик с 22 тоннами пищевого мака следовал через пропускной пункт Григоровщина. Таможенники направили товар на экспертизу, и эксперты Новополоцкого межрайонного отдела ГКСЭ подтвердили, что в образцах пищевого мака присутствуют примеси маковой соломки, которая является наркотическим средством, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни.

Через две недели 66 тонн пищевого мака с такими же примесями выявили в пункте таможенного оформления Полоцк, мак везли в грузовом вагоне. В общей сложности задержано 88 тонн пищевого мака с соломкой. Маковая соломка запрещена к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

По обоим фактам Витебская таможня проводит проверку. Всего с начала года витебские таможенники не пустили на территорию ЕАЭС более 140 килограммов наркотических средств и более 560 единиц медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества либо психотропы.

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