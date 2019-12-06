КП Беларусь
Труп милиционера нашли в автомобиле в Ошмянах
Следственный комитет проводит проверку
Фото носит характер иллюстрации.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
Около 8 часов вечера 5 декабря в личном автомобиле нашли труп сотрудника Ошмянского РОВД, сообщает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
- Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей, - отметил он.
Управление внутренних дел Гродненского облисполкома выражает соболезнования родным и близким покойного. Следственный комитет проводит проверку.