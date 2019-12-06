В Минске мужчина запер в квартире своих детей и в качестве угрозы поджег платье их матери

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего безработного из Минска.

По данным следствия, пьяный мужчина с 21 часа 20 сентября до 12 часов 45 минут 21 сентября удерживал в квартире 11-летнюю дочь и 13-летнего сына помимо их воли, а также угрожал им. Кроме того, с помощью зажигалки он поджег платье бывшей жены и бросил его на пол.

Матери дома не было, ей позвонил третий (старший) сын и сказал, что младшая сестра написала ему об этом в социальных сетях. Мать вызвала милицию. Несмотря на требования прибывшего наряда открыть дверь и выпустить детей, минчанин выругался и угрожал им применением насилия. В итоге его скрутили.

Оказалось, в квартире проживали бывшие супруги и трое их детей. В сентябре 2019 года мужчина после возвращения из ЛТП продолжил пить и сидеть без работы. Во время допроса дебошир рассказал, что в тот вечер сильно приревновал бывшую жену, которой не было дома. Ранее мужчина агрессии к своим детям не проявлял.

По результатам расследования уголовного дела мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы собственных детей. Сейчас он заключен под стражу, а уголовное дело передали прокурору для направления в суд.