2019-12-06T15:33:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

История в стиле «Один дома»: в Минске мужчина угрожал ножом детям, требуя деньги – а они его обманули

Но главный шок ждал маму детей, когда она узнала, кто именно был в маске и с ножом
Алла БЕЛУГА
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Скриншот из кинофильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"Скриншот из кинофильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"
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В милицию позвонила женщина, сообщив, что кто-то проник в ее квартиру на улице Каменногорской в Минске и угрожает ножом ее несовершеннолетним детям. О семейной драме рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Выяснилось, что, пока отец и мать были на работе, 14-летний парень и его 8-летняя сестра находились одни дома. Мужчина в маске проник в квартиру, закрыл детей в ванной комнате и перерыл всю квартиру, пытаясь найти деньги и ценности. Но безуспешно. Тогда он взял нож, привел детей в одну из комнат и угрожал расправой, если они не покажут, где родители прячут свои сбережения.

Дети назвали несколько мест, но там денег не оказалось. Тогда смышленый подросток предложил позвонить маме и спросить, где они лежат. Грабитель согласился. Женщина по телефону объяснила, что денег в квартире нет, и затем набрала номер 102. Не найдя в квартире ценных вещей, мужчина покинул помещение.

Фото с места происшествия: официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Фото с места происшествия: официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Отец, узнав обо всем, сразу позвонил родному брату и попросил приехать, чтобы успокоить племянников. Тот приехал и морально их поддерживал.

Каково было удивление, когда оказалось, что грабитель - и есть 38-летний брат хозяина квартиры. Преступление он спланировал заранее, хотя ранее не был судим. Чтобы племянники его не узнали, он надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию голоса. Он знал, что хозяева квартиры недавно получили крупную сумму денег от продажи недвижимости, и хотел украсть их для личных нужд.

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@kpbel
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