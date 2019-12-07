2019-12-07T03:29:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» в матче КХЛ с «Северсталью» отыгрались со счета 0:3, но все равно уступило

Плей-офф все дальше
Владимир КРИУЛИН
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Минское "Динамо" сохраняет шансы на попадание в плей-офф сезона 2019/2020. Но, судя по игре, это теоретические шансы.Минское "Динамо" сохраняет шансы на попадание в плей-офф сезона 2019/2020. Но, судя по игре, это теоретические шансы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Зубры» вернулись с серии выездных матчей, где уступили в том числе прямым конкурентам за места в плей-офф Западной конференции. Команда Вудкрофта проигрывала четыре матча подряд. Сегодня на «Минск-Арене» был отличный шанс победить и уйти с последнего места конференции (хотя бы на один день). В соперниках была череповецкая «Северсталь», которая тоже не блещет результатами. Но реальность оказалось более суровой. Уже к 14-й минуте динамовцы уступали - 0:3. Казалось, игра потеряна. К чести динамовцев, им удалось отыграться. За 38 секунд до завершения третьего периода счёт сравнял Тему Пулккинен. До него забрасывали Андрей Костицын (это была его сотая шайба в КХЛ) и Райан Спунер. Дело дошло до овертайма, а потом - до серии буллитов, где точнее были гости. В итоге динамовцы одно очно набрали, но вновь проиграли 3:4. До зоны плей-офф уже 12 очков.

8 декабря «Динамо» дома сыграет с ЦСКА.

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