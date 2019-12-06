2019-12-06T16:01:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске прошла презентация белорусскоязычных комиксов, полезных для здоровья

Юные художники нарисовали более 20 вариантов продолжения приключений героев комиксов
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске презентовали комикс о приключениях белорусских школьников - не только интересный, но и полезный! Фото: предоставлено организаторами проекта.В Витебске презентовали комикс о приключениях белорусских школьников - не только интересный, но и полезный! Фото: предоставлено организаторами проекта.
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Презентация необычных комиксов прошла в Витебске. Герои комиксов - белорусские школьники Алеся, Илья и Богдан. В рисованной истории есть все атрибуты приключенческого жанра: и таинственный артефакт - дедушкины очки, и загадочные знаки, и камни-менгиры, и таинственные лабиринты с хитроумными ловушками, и даже инопланетяне. Изюминка же комиксов в том, что в каждой части опубликована инструкция, как делать простую, но эффективную гимнастику для глаз.

Вышло уже две части истории: «Погляд у мінулае» и «Не для чужых вачэй». Комиксы выпущены в рамках проекта «Я вижу!», который реализуют Белорусский детский фонд и компания А1. Уже четвертый год бригады офтальмологов выезжают в сельскую местность и выявляют нарушения зрения у школьников, объясняют, как правильно заботиться о глазах. 36 800 школьников за три года обследовали в Могилевской, Брестской и Гомельской областях. Сейчас проект пришел на Витебщину. Здесь осмотр уже прошли 46,5 тысячи детей.

Авторы истории - Ольга Алданова и Никита Сенников - встретились с учениками витебской Детской художественной школы и провели для них мастер-класс. Ребятам предложили придумать, какие приключения ждут дальше Алесю и ее друзей, которые обнаружили в белорусской глубинке самый настоящий космический корабль. Школьники придумали и нарисовали более двадцати вариантов развития событий! Не исключено, что их идеи Ольга и Никита используют в продолжении истории.

В каждом выпуске комикса - руководство, как делать простую и эффективную гимнастику для глаз. Фото: предоставлено организаторами проекта.

В каждом выпуске комикса - руководство, как делать простую и эффективную гимнастику для глаз. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Юные художники из Витебска придумали более двадцати вариантов продолжения приключений Алеси и ее друзей. Ждем третью часть комикса! Фото: предоставлено организаторами проекта.

Юные художники из Витебска придумали более двадцати вариантов продолжения приключений Алеси и ее друзей. Ждем третью часть комикса! Фото: предоставлено организаторами проекта.

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