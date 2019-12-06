Водитель пытался скрыть от таможенников шапки и освежители воздуха в медных трубах

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37-летний водитель грузового Volvo собирался выехать из Беларуси через пункт таможенного оформления Новая Рудня, сообщили в Гомельской таможне.

Мужчина представил таможенникам документы, что в грузовом отсеке находятся медные мягкие трубы. Однако при досмотре в коробках оказались 300 серых вязаных шапок, около тысячи ароматизаторов воздуха и более сотни записных книжек. Эти товары были спрятаны внутри медных труб.

Товар общей стоимостью более 2 тысяч рублей конфисковали. Гомельская таможня начала административный процесс за перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля.