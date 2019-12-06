В Островце парень облил статуи Божье Матери и Ангелов дешевым вином из коробки и сломал скамейки у костела
Случай вандализма зарегистрирован на днях в Островце, проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По подозрению в преступлении задержан 22-летний житель Ошмян. В тот день молодой человек пришел к островецкому костелу на улице Комсомольская. С собой у него была коробка с вином, он открыл алкоголь и стал обливать изваяния у храма. Пострадали статуи Божье Матери и Ангелов, гнев нарастал – и парень еще разбил стоящие рядом две скамейки.
Молодой человек облил вином статуи Божье Матери и Ангелов. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
– Вандала заметил проходящий мимо горожанин и позвонил в милицию. Задержали злоумышленника с поличным рядом со зданием костела. Ущерб оценен в сумму около 580 белорусских рублей. На данный момент, предстоит выяснить причину такого неадекватного поступка со стороны задержанного, – уточнили правоохранители.
Действиям вандала уже дана правовая оценка, ему грозит уголовная ответственность за хулиганство.
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