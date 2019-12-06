«Собрал с клиентов $10 тысяч и укатил в Испанию»: в Минске объявили в розыск директора турфирмы

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К правоохранителям белорусской столицы обратились несколько потерпевших: граждане оплатили туристические услуги, но не отправились на отдых и лишились средств. О расследовании мошеннического дела проинформировали в пресс-службе УСК по Минску.

Следствию стало известно, что в период с июня по сентябрь 2019 года в ООО «Смарт Пипл», на которое было оформлено турагентство «Два солнца», обратились минимум 6 человек. Горожане заключили с директором фирмы договора на турпутевки и заплатили директору крупные суммы – 100 процентов предоплаты.

– Руководитель турфирмы, 34-летний минчанин, таким образом завладел более чем 20 тысячами белорусских рублей. Выполнять принятые обязательства он не собирался, деньгами распоряжался по своему усмотрению, – пояснили в пресс-службе.

Также известно, что мошенник уехал из Беларуси, по предварительным данным он скрывается с деньгами в Испании. Мужчину объявили в розыск.

– Есть основание предположить, что обманутых граждан и фактов мошенничества со стороны подозреваемого может быть гораздо больше. Если вы пострадали от действий обвиняемого, сообщите об этом по круглосуточным телефонам следствия: (8017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55, – добавили в УСК.