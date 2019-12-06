2019-12-06T18:53:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Собрал с клиентов $10 тысяч и укатил в Испанию»: в Минске объявили в розыск директора турфирмы

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Директор турфирмы оставил клиентов без денег и отдыха. Фото: УСК по городу Минск.Директор турфирмы оставил клиентов без денег и отдыха. Фото: УСК по городу Минск.
Изменить размер текста:

К правоохранителям белорусской столицы обратились несколько потерпевших: граждане оплатили туристические услуги, но не отправились на отдых и лишились средств. О расследовании мошеннического дела проинформировали в пресс-службе УСК по Минску.

Следствию стало известно, что в период с июня по сентябрь 2019 года в ООО «Смарт Пипл», на которое было оформлено турагентство «Два солнца», обратились минимум 6 человек. Горожане заключили с директором фирмы договора на турпутевки и заплатили директору крупные суммы – 100 процентов предоплаты.

Руководитель турфирмы, 34-летний минчанин, таким образом завладел более чем 20 тысячами белорусских рублей. Выполнять принятые обязательства он не собирался, деньгами распоряжался по своему усмотрению, – пояснили в пресс-службе.

Также известно, что мошенник уехал из Беларуси, по предварительным данным он скрывается с деньгами в Испании. Мужчину объявили в розыск.

– Есть основание предположить, что обманутых граждан и фактов мошенничества со стороны подозреваемого может быть гораздо больше. Если вы пострадали от действий обвиняемого, сообщите об этом по круглосуточным телефонам следствия: (8017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55, – добавили в УСК.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пенсионерка в Сморгони хранила в сейфе $180 тысяч и их украли
Переговоры Румаса и Медведева за закрытыми дверями длились два часа. О чем договорились – неизвестно
В Минске «МАЗ» выбил маршрутку с дороги на тротуар: пострадал водитель маршрутного ТС
Ермошина о президентских выборах: «Нет даты оптимальней, кроме как конец августа»
В Островце парень облил статуи Божье Матери и Ангелов дешевым вином из коробки и сломал скамейки у костела
Водитель пытался скрыть от таможенников шапки и освежители воздуха в медных трубах
В Витебске прошла презентация белорусскоязычных комиксов, полезных для здоровья
История в стиле «Один дома»: в Минске мужчина угрожал ножом детям, требуя деньги – а они его обманули
В Минске мужчина запер в квартире своих детей и в качестве угрозы поджег платье их матери
Труп милиционера нашли в автомобиле в Ошмянах
Из Латвии в Казахстан везли пищевой мак с маковой соломкой - белорусские таможенники не пустили
Стареющий физрук в Барановичах «прогуливал» занятия, а зарплату получал
Посмотрите на уникальную панду-мутанта из Китая!
Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым
«Маша и медведь» и «Что если 24 часа пролежать в напитках»: стало известно, что белорусы смотрели в 2019 году
Мингорисполком объявил войну бабушкам в переходах и у метро
Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего
Медики в США обнаружили, что аспирин помогает пожилым в борьбе с раком
Меломан-рецидивист залезал в окна и крал телефоны, наушники и колонки
27-летняя белоруска попала в список Forbes
Золотовалютные активы Беларуси исхудали за ноябрь
В декабре автобусы будут останавливаться по-новому
В Могилеве таксист подобрал голосовавшего на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку
ГАЗ влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие
Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в знак благодарности
Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки
Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину