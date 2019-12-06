2019-12-06T19:16:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина о президентских выборах: «Нет даты оптимальней, кроме как конец августа»

Председатель ЦИК высказалась о главном политическом событии Беларуси в 2020 году
Надежда БУТОВИЧ
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Глава ЦИК считает, что летом гораздо удобнее проводить пикеты и агитакции.Глава ЦИК считает, что летом гораздо удобнее проводить пикеты и агитакции.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Очередные выборы президента Беларуси пройдут уже в грядущем 2020 году и скорее всего летом. Журналисты sb.by в пятницу, 6 декабря, узнали у главы белорусского Центризбиркома о предполагаемой дате президентских выборов.

– Не вижу никакой другой оптимальной даты, кроме конец августа (Прим.: даты президентских выборов в Беларуси), – прокомментировала Лидия Ермошина и затем добавила: – Однако то, когда все-таки будут назначены выборы, все же зависит от политической воли руководства страны.

Прежде всего, вопрос о президентских выборах будет вынесен и решится во время весенней сессии белорусского Парламента. Кроме того, по мнению Ермошиной, плюсом для летних выборов будет то, что в теплые дни гораздо удобнее будет проводить агитационные мероприятия, пикеты на улицах.

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