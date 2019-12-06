2019-12-06T19:50:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске «МАЗ» выбил маршрутку с дороги на тротуар: пострадал водитель маршрутного ТС

Пассажиры испугались, но к счастью, все целы
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель грузовика во время перестроения столкнулся с маршруткой. Фото: ГАИ.Водитель грузовика во время перестроения столкнулся с маршруткой. Фото: ГАИ.
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Серьезное ДТП произошло в белорусской столице в пятницу, 6 декабря. Об этом пресс- служба ГАИ Минска сообщила в официальном канале в Telegram.

Авария случилась в конце рабочего дня на проспекте Победителей. Около 17.00 часов маршрутка с пассажирами ехала по проспекту со стороны улицы Гвардейская, направляясь на улицу Игнатенко. Водитель маршрутки двигался в первой полосе, попутно во второй полосе движения ехал "МАЗ". Водитель грузовика решил перестроиться в первую полосу, в этот момент и произошло ДТП.

Авария на проспекте Победителей стала причиной пробки в Минске в конце рабочего дня. Фото: скриншот.

Авария на проспекте Победителей стала причиной пробки в Минске в конце рабочего дня. Фото: скриншот.

– Мужчина, управлявший «МАЗом» не убедился в то, что его маневр будет безопасным. При перестроении случилось ДТП, грузовик буквально «выбил» маршрутку с дороги на тротуар, – пояснили в пресс-службе.

На место аварии выезжала скорая помощь, медики осмотрели всех пассажиров маршрутки и, убедившись, что в дорожно-транспортном происшествии они не получили повреждений, отпустили домой. А вот маршрутчику потребовалась госпитализация.

По факту аварии проводится проверка.

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