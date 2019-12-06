Переговоры Румаса и Медведева за закрытыми дверями длились два часа. О чем договорились – неизвестно

Переговоры Румаса и Медведева за закрытыми дверями длились два часа. Фото: БелТА.

Дальше встреча проходит в расширенном составе с участие делегаций Беларуси и России

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6 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас полетел в Сочи, где сейчас проходят переговоры по так называемой «углубленной интеграции» Беларуси и России. Основная тема - интеграционные дорожные карты. А 7 декабря пройдет итоговая встреча Лукашенко и Путина, где, вероятно, эти дорожные карты будут подписаны.

Встреча началась в 17:00. В начале встречи Медведев отреагировал на заявление Лукашенко о том, что на Путина давит его окружение:

- Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского, - говорил накануне президент Беларуси.

- Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет, — заверил Медведев.

Переговоры Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в узком составе завершились через два часа после начала. О чем договорились – пока не сообщается. Далее встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран в формате рабочего обеда.