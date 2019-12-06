2019-12-06T20:17:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионерка в Сморгони хранила в сейфе $180 тысяч и их украли

Вором оказался внук женщины, его нашли по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Сейф обчистил родной внук горожанки. Фото: pixabay.com.Сейф обчистил родной внук горожанки. Фото: pixabay.com.
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Кража крупной суммы наличности произошла на днях в райцентре на Гродненщине. В милицию обратилась пожилая горожанка из Сморгни, заявившая об исчезновении 180 тысяч долларов США. Местный ресурс shliah.by сообщил о происшествии и обратился за комментарием к правоохранителям.

В ходе расследования выяснилось, что такая крупная сумма валюты оказалась у женщины случайно. В частном доме есть сейф и знакомый сына пенсионерки, директор столичной фирмы, попросил друга об услуге: сохранить деньги в течение какого-то времени. Однако наличность из сейфа была украдена.

– Вскоре удалось установить, кто совершил кражу. Вором оказался внук пожилой женщины, он имел доступ в дом и к сейфу и решил разбогатеть за чужой счет. Расследование завершено дело передано на правовую оценку, – рассказали в райотделе СК.

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